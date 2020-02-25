Болезни нервной системы и психические расстройства, проблемы с сердечно-сосудистой и мочеполовой системами а также с органами пищеварения - главные причины, по которым подавляющее большинство казахских призывников не берут в армию, сказал замминистра обороны республики Бакыт Курманбаев 25 февраля. Его слова приводит Sputnik Казахстан

По словам чиновника, каждый год на срочную службу в стране призывают около 300 тыс. человек, но только 40 тыс. из них в итоге отправляются на службу.

«В структуре заболеваемости военнослужащих срочной службы, признанных негодными к воинской службе на первом месте психические расстройства и расстройства поведения (25,4%), на втором месте болезни системы кровообращения и нервной системы (12,7%), на третьем месте болезни мочеполовой системы и органов пищеварения (10,4%)», — отметил Курманбаев.

При этом многих призывников, прошедших медкомиссию, приходится отправлять домой уже из армии.

Молодых людей «необоснованно» заставляют служить из-за ошибок врачей местных медкомиссий и низкого уровня медицинского освидетельствования призывников, сказал чиновник.

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По его словам, ряду проходящих службу ставят диагноз «расстройство адаптации», «симптомы которого проявляются преимущественно в виде устойчивой негативной реакции на резкое и, как правило, стрессовое изменение привычной ситуации, неблагоприятное событие».

Это происходит из-за резкого изменения традиционного жизненного уклада, переживания разлуки с родными и близкими, тяжелых физических нагрузок, неуставных отношений («дедовщины») и конфликтов в семье, рассказал Курманбаев.