По словам чиновника, каждый год на срочную службу в стране призывают около 300 тыс. человек, но только 40 тыс. из них в итоге отправляются на службу.
«В структуре заболеваемости военнослужащих срочной службы, признанных негодными к воинской службе на первом месте психические расстройства и расстройства поведения (25,4%), на втором месте болезни системы кровообращения и нервной системы (12,7%), на третьем месте болезни мочеполовой системы и органов пищеварения (10,4%)», — отметил Курманбаев.
При этом многих призывников, прошедших медкомиссию, приходится отправлять домой уже из армии.
Молодых людей «необоснованно» заставляют служить из-за ошибок врачей местных медкомиссий и низкого уровня медицинского освидетельствования призывников, сказал чиновник.
Кроме того, многие кандидаты намеренно скрывают свои болезни для того, чтобы пойти на службу в ряды вооруженных сил, подчеркнул он.
По его словам, ряду проходящих службу ставят диагноз «расстройство адаптации», «симптомы которого проявляются преимущественно в виде устойчивой негативной реакции на резкое и, как правило, стрессовое изменение привычной ситуации, неблагоприятное событие».
Это происходит из-за резкого изменения традиционного жизненного уклада, переживания разлуки с родными и близкими, тяжелых физических нагрузок, неуставных отношений («дедовщины») и конфликтов в семье, рассказал Курманбаев.