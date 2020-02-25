Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о подозрении в препятствовании журналистской деятельности экс-депутату Верховной Рады Татьяне Черновол. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщила пресс-служба ГБР

«Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи», — говорится в сообщении.

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Черновол рассказала, как украла у Януковича шапку и попала в его постель © Facebook, Тетяна Чорновол

Конфликт между Черновол и журналистом издания «Правовой курьер» Дмитрием Кучером произошел в зале суда, во время процесса над экс-нардепом Сергеем Пашинским. По словам Кучера, бывшая народная избранница выхватила у него телефон, а когда тот попытался его вернуть, поцарапала.