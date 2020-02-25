«Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи», — говорится в сообщении.
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В ГБР также отметили, что досудебным расследованием по делу Черновол руководит Офис генпрокурора Украины. В случае если вина экс-нардепа будет доказана, ей грозит штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Конфликт между Черновол и журналистом издания «Правовой курьер» Дмитрием Кучером произошел в зале суда, во время процесса над экс-нардепом Сергеем Пашинским. По словам Кучера, бывшая народная избранница выхватила у него телефон, а когда тот попытался его вернуть, поцарапала.