Отмечается, что обыски проводят у Александра Галущенко, Андрея Перевезия и Шона Брайана. Организация связывает такие действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на своих активистов.
«У нас с Александром Галущенко начались обыски, кто может помочь?» — написал Андрей Перевезий.
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Также сообщается, что обыск проводят полицейские при поддержке спецподразделения КОРД. Обыск санкционирован постановлением одесского суда.
Основанием для следственных действий стала статья 361 Уголовного кодекса Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи».
Украинский киберальянс (Ukrainian Cyber Alliance) — сообщество украинских киберактивистив, возникшее весной 2016 из объединения двух групп киберактивистов FalconsFlame и Trinity. Позже к альянсу присоединилась группа киберактивистов RUH8 и отдельные киберактивисты группы "КиберХунта".