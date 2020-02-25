Правоохранители проводят обыски дома у участников и основателей общественной организации «Украинский киберальянс». Об этом 25 февраля сообщили руководители альянса в Facebook

Кибер-войны света и тьмы, или Незаметная конференция в Харькове © Facebook, Burisma Group проводят у Александра Галущенко, Андрея Перевезия и Шона Брайана. Организация связывает такие действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на своих активистов.

«У нас с Александром Галущенко начались обыски, кто может помочь?» — написал Андрей Перевезий.

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Также сообщается, что обыск проводят полицейские при поддержке спецподразделения КОРД. Обыск санкционирован постановлением одесского суда.

Основанием для следственных действий стала статья 361 Уголовного кодекса Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи».

Украинский киберальянс (Ukrainian Cyber Alliance) — сообщество украинских киберактивистив, возникшее весной 2016 из объединения двух групп киберактивистов FalconsFlame и Trinity. Позже к альянсу присоединилась группа киберактивистов RUH8 и отдельные киберактивисты группы "КиберХунта".