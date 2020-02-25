«Уже несколько недель украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" окружена… малиновым снегом!» — говорится в материале.
По словам исследователей, такую окраску снег приобретает из-за микроскопических снежных водорослей — хламидомонад Chlamydomonas nivalis. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей зимы.
При благоприятных погодных условиях споры начинают прорастать. Кроме зеленого пигмента — хлорофилла, их клетки содержат еще и красный, потому на снегу возникают алые пятна.
«Цветение снега» способствует изменению климата. Из-за красно-малиновой окраски снег отражает меньше солнечного света и быстрее тает, в результате чего образуется все больше ярких водорослей.
Такое явление также наблюдается в Арктике, Альпах и других высокогорных экосистемах.