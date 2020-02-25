Сотрудники украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде стали свидетелями необычного явления. Об этом 24 февраля сообщили в Facebook-группе Национального антарктического научного центра

Синоптики пообещали украинцам похолодание и мокрый снег © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

По словам исследователей, такую окраску снег приобретает из-за микроскопических снежных водорослей — хламидомонад Chlamydomonas nivalis. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей зимы.

При благоприятных погодных условиях споры начинают прорастать. Кроме зеленого пигмента — хлорофилла, их клетки содержат еще и красный, потому на снегу возникают алые пятна.

«Цветение снега» способствует изменению климата. Из-за красно-малиновой окраски снег отражает меньше солнечного света и быстрее тает, в результате чего образуется все больше ярких водорослей.

Такое явление также наблюдается в Арктике, Альпах и других высокогорных экосистемах.