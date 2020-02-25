Введенные Россией ограничения на вывоз нефтепродуктов и ситуация с «грязной нефтью» привели к снижению белорусского экспорта более чем на $2 млрд 55 млн, заявил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД 25 февраля, пишет Sputnik Беларусь

На протяжении 2019 года экспорт Белоруссии существенно снизился, за 10 месяцев падение составило 1,62%, отметил глава дипломатического ведомства.

«На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок грязной нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд 55 млн», — признал Макей.

Дружба счет любит. Почему Россия согласилась компенсировать Белоруссии снижение пошлин на нефть? © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Из-за уменьшения таможенной пошлины и увеличения налога на добычу нефти в РФ уменьшилась прибыль Минска, закупающего нефть для своих НПЗ. По соглашениям в рамках ЕАЭС и Таможенного союза российские компании не платят экспортную пошлину, и ее сумма составляла дисконт для Белоруссии.

В 2018 году размер такой пошлины составлял $135,1 за тонну, а с 1 января 2019-го — $89 за тонну. Снижение составило $46,1, примерно на столько же вырос налог на добычу нефти.

При тех объемах, в которых Минск закупает нефть у РФ, потери за 2019-2020 годы составят порядка $800 млн, сказал глава Минфина страны Максим Ермолович в октябре 2019-го.

По последним оценкам президента Александра Лукашенко, потери в 2020 году составят до $430 млн.