На протяжении 2019 года экспорт Белоруссии существенно снизился, за 10 месяцев падение составило 1,62%, отметил глава дипломатического ведомства.
«На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок грязной нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд 55 млн», — признал Макей.
Поставки загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба» произошли в апреле 2019-го. Российские поставщики выразили готовность выплатить компенсацию, однако окончательно сумма ущерба еще не определена.
Из-за уменьшения таможенной пошлины и увеличения налога на добычу нефти в РФ уменьшилась прибыль Минска, закупающего нефть для своих НПЗ. По соглашениям в рамках ЕАЭС и Таможенного союза российские компании не платят экспортную пошлину, и ее сумма составляла дисконт для Белоруссии.
В 2018 году размер такой пошлины составлял $135,1 за тонну, а с 1 января 2019-го — $89 за тонну. Снижение составило $46,1, примерно на столько же вырос налог на добычу нефти.
При тех объемах, в которых Минск закупает нефть у РФ, потери за 2019-2020 годы составят порядка $800 млн, сказал глава Минфина страны Максим Ермолович в октябре 2019-го.
По последним оценкам президента Александра Лукашенко, потери в 2020 году составят до $430 млн.