По случаю шестой годовщины воссоединения Крыма с Россией на полуострове пройдет праздничный мотопробег. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мотоклуба «Ночные волки»

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