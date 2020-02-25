«Состоится праздничный автомотопробег "Симферополь — Севастополь — гора Гасфорта", в котором примут участие ополченцы, участники событий февраля-марта 2014 года, члены мотоклуба "Ночные волки" и все желающие», — сообщили в пресс-службе.
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Пробег состоится 18 марта. В конечной точке пробега, на площадке у горы Гасфорта, также пройдет праздничный концерт и «воздушный вальс» парапланов.
Республика Крым вошла в состав России в марте 2014 года по итогам плебисцита, прошедшего в соответствии с нормами международного права, что подтвердили иностранные наблюдатели.