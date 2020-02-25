По словам Супрун, пряности, ароматические травы и специи в украинской культуре до сих пор ассоциируются с пищевыми запретами, хотя они полезны для здоровья. Она рассказала, что пряности уменьшают риск преждевременной смерти, хорошо влияют на метаболизм, кишечную микрофлору и чувствительность к инсулину.
«Начнем с шутливого сообщения. Пряное красное вино с корицей, кориандром, имбирем, кардамоном и гвоздикой раньше называлось ипокрас (hippocras)… Название, происходящее от имени Гиппократа. Того самого, которого и клятва. Этому напитку на пряных трофеях Востока времен Средневековья приписывали свойства афродизиака. Виагры тогда еще не было», — написала она.
Также, по ее словам, сейчас есть определенные доказательства пользы мускатного ореха и шафрана для фертильности и возбуждения на уровне мозга. По мнению Супрун, эти пряности можно считать составляющими любовного напитка.