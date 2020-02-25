Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, почему пряности и травы полезно употреблять в пищу. Свой пост она опубликовала в Facebook 24 февраля

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«Начнем с шутливого сообщения. Пряное красное вино с корицей, кориандром, имбирем, кардамоном и гвоздикой раньше называлось ипокрас (hippocras)… Название, происходящее от имени Гиппократа. Того самого, которого и клятва. Этому напитку на пряных трофеях Востока времен Средневековья приписывали свойства афродизиака. Виагры тогда еще не было», — написала она.

Также, по ее словам, сейчас есть определенные доказательства пользы мускатного ореха и шафрана для фертильности и возбуждения на уровне мозга. По мнению Супрун, эти пряности можно считать составляющими любовного напитка.