Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в доме экс-депутата Верховной Рады от «Батькивщины» Сергея Пашинского. Об этом он сообщил в Facebook вечером 24 февраля

Сергей Пашинский. Биографическая справка © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«В 7 утра (08:00 мск — ред.) ко мне пришли детективы НАБУ в сопровождении спецназа для проведения обыска по делу, где я обвиняюсь в организации производства бронированных автомобилей "Варта" с целью завладения бюджетными средствами», — написал Пашинский.

По его словам, все началось в марте прошлого года, когда, согласно закону о нацбезопасности, парламентский Комитет по безопасности и обороне получил полномочия согласовывать оборонный заказ. Он внимательно изучил предложенный документ в присутствии представителей Министерства обороны и Генштаба, после чего комитет единогласно проголосовал за документ, приложив свои замечания.

Этим решением, по мнению Пашинского, фактически блокировалась закупка 40 автомобилей «Казак» по цене 8,4 млн грн (около 22 млн руб.), поскольку у него были сомнения в объективности их цены.