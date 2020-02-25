«Эпидемия COVID-19 достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается. Обнаружено, что не было никаких существенных изменений в ДНК коронавируса», — сказал Гебреисус.
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Он также отметил, что смертность от коронавируса в эпицентре эпидемии в несколько раз выше, чем за его пределами: в Ухани — от 2% до 4%, в других городах Китая — 0,7%.
По последним данным, эпидемия смертельного коронавируса Covid-19 унесла жизни 2 699 человек, заболели новой формой пневмонии больше 80 тысяч человек.