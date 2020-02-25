Эпидемия коронавируса Covid-19 достигла своего пика более двух недель назад и пошла на спад. Об этом 24 февраля заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщила Всемирная организация здравоохранения на своей странице в Twitter

«Эпидемия COVID-19 достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается. Обнаружено, что не было никаких существенных изменений в ДНК коронавируса», — сказал Гебреисус.

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Коронавирус по-украински: разбор полётов © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк

По последним данным, эпидемия смертельного коронавируса Covid-19 унесла жизни 2 699 человек, заболели новой формой пневмонии больше 80 тысяч человек.