По словам директора госучреждения «Украинский институт книги» Александры Коваль, больше половины книг, хранящихся в библиотеках Украины, изданы в Советском Союзе.
«По статистике, в библиотеках хранится более 240 миллионов единиц документов. Это книги, периодика, ещё что-то. Вероятно, что более 50 процентов этих фондов — это книги, изданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20 процентов, которые изданы после 2000 года», — отметила Коваль.
Она подчеркнула, что власти должны проводить аудит и «вычищать библиотеки от советского фонда».
Такие меры помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и «их коммуникации о литературе на украинском языке», уточнила Коваль.
В конце 2016 года экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». С 2017 года для ввоза на Украину печатной продукции необходимо получать разрешение Госкомтелерадио.