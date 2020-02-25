На Украине призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги, заменив старую советскую литературу на «современную и украиноязычную». Соответствующую видеозапись на днях опубликовали на YouTube-канале «Укрінформ»

Тайник в поезде из Москвы: российские книги и журналы не доехали до украинских читателей © Госпогранслужба Украины Александры Коваль, больше половины книг, хранящихся в библиотеках Украины, изданы в Советском Союзе.

«По статистике, в библиотеках хранится более 240 миллионов единиц документов. Это книги, периодика, ещё что-то. Вероятно, что более 50 процентов этих фондов — это книги, изданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20 процентов, которые изданы после 2000 года», — отметила Коваль.

Она подчеркнула, что власти должны проводить аудит и «вычищать библиотеки от советского фонда».

Такие меры помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и «их коммуникации о литературе на украинском языке», уточнила Коваль.

В конце 2016 года экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». С 2017 года для ввоза на Украину печатной продукции необходимо получать разрешение Госкомтелерадио.