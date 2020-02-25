Причиной смерти стала продолжительная и тяжелая болезнь.
Дмитрий Язов родился в 1924 году в Омской губернии. Был участником Великой Отечественной войны, с 1942 по 1945 год командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах. Язов стал последним военачальником, которому присвоили звание маршала Советского Союза.
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С мая 1987 по август 1991 года Язов занимал пост министра обороны СССР. В 1991 году он вошел в состав ГКЧП, был арестован по обвинению в госизмене. В феврале 1994 года Язов попал под амнистию.
За подвиги в годы Великой Отечественной войны был награжден орденом Красной Звезды.