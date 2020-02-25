В Москве на 96-м году жизни умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Причиной смерти стала продолжительная и тяжелая болезнь.

Как в Одессе приезжие националисты снесли памятник маршалу Жукову © Стрингер Дмитрий Язов родился в 1924 году в Омской губернии. Был участником Великой Отечественной войны, с 1942 по 1945 год командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах. Язов стал последним военачальником, которому присвоили звание маршала Советского Союза.

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С мая 1987 по август 1991 года Язов занимал пост министра обороны СССР. В 1991 году он вошел в состав ГКЧП, был арестован по обвинению в госизмене. В феврале 1994 года Язов попал под амнистию.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны был награжден орденом Красной Звезды.