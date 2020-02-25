Более 500 населенных пунктов в 12 областях Украины осталось без электроснабжения из-за непогоды. Об этом 25 февраля сообщает госслужба страны по чрезвычайным ситуациям

Ураган в Одессе: 60-летнюю женщину насмерть придавило упавшее дерево © РИА Новости, Александр Рацимор | Перейти в фотобанк без света осталось 147 населенных пунктов, в Одесской — 124, Днепропетровской — 69, Херсонской — 52, Запорожской — 41, Донецкой — 25, Полтавской и Винницкой — по 11, Сумской и Кировоградской — по 8, Черкасской — пять и Луганской — три.

Накануне из-за непогоды на Украине погиб один человек в Одессе и четверо получили травмы в Херсоне, Кропивницком, Ивано-Франковске и Запорожье. Кроме того, из-за сильного ветра повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в девяти областях.