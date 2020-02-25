Молодые украинцы призывного возраста вместо службы в армии предпочитают уезжать за границу или вступать в националистические формирования. Об этом на днях в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук

«Скажу откровенно, я всегда думал и считал, и были основания, что у нас большие мобилизационные способности, но, справедливости ради, большую часть давал Донбасс. Я имею в виду человеческую часть мобилизационных способностей. Сегодня — проблема. Проблема качественно укомплектовать наши Вооружённые силы. Потому что тот патриотизм, который был, с сегодняшним днём сравнить нельзя», — заявил Кузьмук.

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Он также отметил, что в Киеве из 65 тысяч молодых людей подходящего возраста в армию призвали меньше тысячи.

«Возьмите десятки тысяч, которые гуляют по рынкам, отжимают и ещё что-то, нападают на суды с угрозами, и называется это всё по-разному, но всё национальное там, я уже всех и не помню — это и есть частная армия. Я на них смотрю по ТВ — сколько их одетых, экипированных, ваше место на фронте!» — отметил Кузьмук.

Ранее стало известно, что 18-19-летних украинцев будут призывать в армию на добровольной основе. С 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным.