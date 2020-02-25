Речь идет о заместителе начальника одного из управлений Главного управления СБУ в Запорожской области, а также заместителе начальника одного из управлений Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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«Досудебным расследованием установлено, что работники СБУ систематически создавали препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов приемки работ, чем затягивали сроки расчетов с их исполнителями. Чиновники Службы безопасности Украины требовали и получили от предпринимателя в целом 800 000 гривен неправомерной выгоды за беспрепятственное перечисление средств за выполненные работы по заказу госпредприятия. Размер «отката» составлял 15% от суммы заключенных договоров», — говорится в сообщении.
Правоохранителей задержали 24 февраля во время получения второй части взятки — 550 тысяч гривен.
Материалы дела будут переданы в суд, как только с ними ознакомится сторона защиты. Если вина сотрудников СБУ будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.