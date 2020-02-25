«Правительство Республики Молдавия приняло решение "О некоторых мерах по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа", согласно которому запрещается ввоз из Украины на территорию республики таких видов продукции: птицы, продукты их переработки… и побочные продукты, полученные из них, которые восприимчивы к вирусу птичьего гриппа», — говорится в материале.
Кроме того, запрещены съедобные субпродукты, мясо, яйца.
«Указанный запрет будет действовать, пока Всемирная организация здравоохранения животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа», — добавили в ведомстве.
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