Правительство Молдавии приняло решение запретить импорт мяса птицы и яиц из всех регионов Украины. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба украинского министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

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