Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 24 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала заявление главы Национальной прокуратуры Нидерландов Фреда Вестербеке о свидетеле по делу крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году

Украина.ру на Youtube Проверка на качество. Вся правда о поезде «Санкт-Петербург - Севастополь» - видео