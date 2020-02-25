Она процитировала слова Вестербеке о том, что у прокуратуры якобы есть свидетели запуска ракеты из российского комплекса «Бук».
«Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень…». Противно. Из трагедии устроили балаган», — возмутилась Захарова.
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В воскресенье Вестербеке заявил, что следователи из Нидерландов не сомневаются, что рейс MH17 в 2014 году был сбит ракетой ЗРК «Бук», транспортированного из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске.