По мнению активистов, шоу-бизнес должен оставаться вне политики и назначение людей, которые связаны с «Кварталом-95» и президентом Украины Владимиром Зеленским, на государственные должности является коррумпированной практикой.
«К активистам вышли народный депутат от фракции «Слуга народа» и экс-продюсер компании «Квартал-концерт» Максим Ткаченко и Мика Фаталов, один из участников "95 квартала". Они вели себя откровенно агрессивно и требовали от активистов уйти. Активисты пытались объяснить, что имеют право выразить несогласие и имеют право на мирный протест, поскольку живут в демократической стране, и такой же хотят видеть Украину. Разговор завершился угрозами от Максима Ткаченко, что активистов найдут, и они сами посмотрят как они будут говорить тогда. Он также сорвал плакаты, которые были до того наклеены активистами», — говорится в посте.