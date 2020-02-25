К концертному залу в Лондоне, где проходил концерт "Квартала-95", с мирным протестом вышли украинские активисты. Таким образом они выразили несогласие с "антиукраинскими выступлениями" шоу-группы и процессами, происходящими в стране, сообщает 24 февраля Telegram-канал издания Украина.ру

СБУ задержала радикала, который планировал взорвать «Квартал-95» во время концерта в Сумах © Пресс-центр СБУ Владимиром Зеленским, на государственные должности является коррумпированной практикой.

«К активистам вышли народный депутат от фракции «Слуга народа» и экс-продюсер компании «Квартал-концерт» Максим Ткаченко и Мика Фаталов, один из участников "95 квартала". Они вели себя откровенно агрессивно и требовали от активистов уйти. Активисты пытались объяснить, что имеют право выразить несогласие и имеют право на мирный протест, поскольку живут в демократической стране, и такой же хотят видеть Украину. Разговор завершился угрозами от Максима Ткаченко, что активистов найдут, и они сами посмотрят как они будут говорить тогда. Он также сорвал плакаты, которые были до того наклеены активистами», — говорится в посте.