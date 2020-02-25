Чечило: Главой НАБУ станет отмороженный «соросенок»

Украинский журналист Вячеслав Чечило 24 февраля в своем Telegram рассказал, кто займет место директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника

Директор НАБУ рассказал, когда уйдет в отставку © пресс-служба НАБУ

Сытник в свое время был назначен после титанических усилий Порошенко, «сбившего» всех наиболее опасных соросят. Просто как «последний в списке», самый компромиссный компромисс.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, — в этот раз Порошенко уже нет и главой НАБУ станет действительно отмороженный соросенок, самый что ни на есть лучший кандидат от мировой закулисы. Который пересажает все наше «глубинное государство» по первой же команде из посольства.