У Совместной следственной группы по крушению малазийского «Боинга» в Донбассе есть свидетель запуска ракеты по самолету. Об этом 23 февраля в интервью телеканалу CBS заявил генпрокурор Нидерландов Фред Вестербек

«Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их», — заявил Вестербек.

По словам генпрокурора, у него нет сомнений, что самолет был сбит именно ракетной системой «Бук», принадлежащей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

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Заявление Вестербека на своей странице в Facebook прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень…" Противно. Из трагедии устроили балаган», — написала она.

Прокурорская печаль. Что происходит с делом о крушении «Боинга» в Донбассе © РИА Новости, Маша Росс | Перейти в фотобанк

Выдвигались различные версии произошедшего: самолет могли сбить при помощи истребителя или средств противовоздушной обороны (ПВО).

В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.