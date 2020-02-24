«Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их», — заявил Вестербек.
По словам генпрокурора, у него нет сомнений, что самолет был сбит именно ракетной системой «Бук», принадлежащей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.
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Заявление Вестербека на своей странице в Facebook прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень…" Противно. Из трагедии устроили балаган», — написала она.
Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур с 298 пассажирами, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту погибли.
Выдвигались различные версии произошедшего: самолет могли сбить при помощи истребителя или средств противовоздушной обороны (ПВО).
В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.