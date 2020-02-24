Министерство здравоохранения Украины готов к следующей эвакуации граждан из охваченного коронавирусом Китая – пока ведомство выясняет, остались ли желающие вернуться. Об этом на брифинге в понедельник, 24 февраля, заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко, передает «РИА Новости»

«Не люди, а подобия зверей». Что показала история с эвакуацией украинцев из Китая © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Мы готовы к еще одной эвакуации граждан, однако сейчас МИД работает… с гражданами в провинции Хубэй и контактирует, есть ли у них желание вернуться на территорию Украины. Если такое желание будет выражено, я думаю, что правительство Украины сделает все, чтобы быстро и качественно их доставить, и события, которые произошли неделю назад, не повторятся», — заявил Ляшко.

По последним данным, число зараженных китайским коронавирусом достигло 79 360 тысяч человек. От заболевания скончались 2 619 человек, выздоровели 25 044 человека. Первая крупная вспышка заболевания коронавирусом в Европе была зарегистрирована в Италии —224 человека заболели, шестеро погибли.