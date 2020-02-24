В четверг, 20 февраля, в Харькове приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, эвакуированными из Китая. Людей доставили в санаторий в поселке Новые Санжары, где местные жители встретили их массовыми протестами и столкновениями с полицией — они требовали, чтобы «зараженных» увезли в другое место. При этом ни у кого из прибывших не были обнаружены симптомы коронавируса.
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«Мы готовы к еще одной эвакуации граждан, однако сейчас МИД работает… с гражданами в провинции Хубэй и контактирует, есть ли у них желание вернуться на территорию Украины. Если такое желание будет выражено, я думаю, что правительство Украины сделает все, чтобы быстро и качественно их доставить, и события, которые произошли неделю назад, не повторятся», — заявил Ляшко.
По последним данным, число зараженных китайским коронавирусом достигло 79 360 тысяч человек. От заболевания скончались 2 619 человек, выздоровели 25 044 человека. Первая крупная вспышка заболевания коронавирусом в Европе была зарегистрирована в Италии —224 человека заболели, шестеро погибли.