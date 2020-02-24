В интервью телеканалу «112» Александр Кузьмук, который возглавлял Министерство обороны Украины в 1996-2001 и 2004-2005 годах, объяснил, почему Североатлантический альянс не спешит принимать в свои ряды страну с таким выгодным геополитическим положением

Отвечая на вопрос корреспондента, бывший глава ведомства, сказал, что не обрадовался включению в текст Конституции пункта о вступлении страны в НАТО, потому что Основной закон нужно выполнять, но Украина сейчас не в состоянии

«И нас не очень ждут, это же правда. В конце 90-х мы были ближе к вступлению, чем Польша, Чехия, Румыния и другие. Но они там, а мы — нет. Пора об этом задуматься. Что касается НАТО, то они нас должны за уши к себе тянуть, потому что такого выгодного члена, как Украина, просто нет», — заявил бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук. «С точки зрения оптимиста»: Украина в ЕС и НАТО ©

По его словам, с точки зрения Североатлантического альянса, Украина имеет много преимуществ: большая территория, самая протяжённая граница с Россией, природные и человеческие ресурсы, многочисленная армия, выходы на моря, транзит — в отличие от стран Балтии, местность которых сложная и узкая.

«Для НАТО это прекраснейший театр военных действий. И зажать Россию с юга и востока — это была цель. Почему-то они этого не делают? Потому что они в постоянных раздумьях о влиянии России на Украину, о влиянии России на западный мир. Зачем ругаться? И вот такая система сдерживания. Двери открыты, только шаг в двери — раз, перед носом они закрываются», — добавил Кузьмук.

В ноябре 2018 года американское издание National Interest опубликовало статью, автор которой радуется, что попытки 43-го президента США Джорджа Буша-младшего включить Украину в состав НАТО провалились, иначе Штатам пришлось бы, в соответствии с пунктом 5 Североатлантического договора, прийти на помощь Украине как члену НАТО во время провокации в Керченском проливе, и тогда при поддержке США Киев вёл бы себя намного воинственнее и агрессивнее по отношению к России. Более того, Пётр Порошенко как президент мог спровоцировать войну с целью возврата Крыма, и тогда Штаты были бы втянуты в неё автоматически, а им это не нужно, как не нужны и проблемы Украины, а с точки зрения безопасности она не представляет особого интереса для Запада.