По его мнению, принятие языкового закона в апреле прошлого года заложило множество рисков для общества.
«В этом языковом законе есть вопрос, скажем, штрафы за использование языка в сфере услуг», — отметил Ткаченко.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
По его словам, члены комитета хотят найти компромиссный подход, который бы объединил страну.
«Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. <…> Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу», — добавил депутат.
В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепил обязательное использование украинского языка в публичной сфере и ограничил возможность использования языков национальных меньшинств, включая русский.