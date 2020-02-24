Комитет гуманитарной и информационной политики Верховной Рады начал подготовку к круглому столу по языковому вопросу. Об этом в интервью «Главкому», опубликованном 23 февраля, рассказал глава комитета, народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко

По его мнению, принятие языкового закона в апреле прошлого года заложило множество рисков для общества.

«В этом языковом законе есть вопрос, скажем, штрафы за использование языка в сфере услуг», — отметил Ткаченко.

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«Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. <…> Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу», — добавил депутат.

В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепил обязательное использование украинского языка в публичной сфере и ограничил возможность использования языков национальных меньшинств, включая русский.