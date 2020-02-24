Президент Касым-Жомарт Токаев 24 февраля принял недавно назначенного посла Казахстана на Украине Дархана Калетаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства

«Как и Украина». Гаспарян рассказал, как создавался независимый Казахстан © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк говорится в материале.

По итогам встречи президент дал Калетаеву «ряд конкретных поручений».

Бывший первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана 47-летний Калетаев был назначен послом республики на Украине в конце минувшей недели. В этой должности он сменил Самата Ордабаева, который был послом Казахстана на Украине и в Молдавии по совместительству.