«Собеседники обсудили вопросы развития стратегических связей между двумя странами, активизации торгово-экономических отношений, а также усиления взаимодействия в IT-сфере», — говорится в материале.
По итогам встречи президент дал Калетаеву «ряд конкретных поручений».
Бывший первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана 47-летний Калетаев был назначен послом республики на Украине в конце минувшей недели. В этой должности он сменил Самата Ордабаева, который был послом Казахстана на Украине и в Молдавии по совместительству.