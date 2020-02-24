Уровень недоверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому за последние полгода вырос с 13,5 до 41%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, передает 24 февраля interfax.com.ua

Зеленский привел во власть еще одного юмориста не доверяют государственному аппарату Украины, 76% — украинской судебной системе в целом.

Кроме того, снизился уровень доверия к Верховной Раде и правительству. Так, парламенту склонны сейчас доверять 28% опрошенных, в то время как в сентябре доверие к Раде составляло 57%. Уровень доверия украинцев к Кабинету министров снизился соответственно с 57% до 28%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено больше 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины.