Китайские ученые разработали вакцину, активирующую иммунитет к коронавирусу Covid-19, однако она требует доработок. Об этом на пресс-конференции заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, передает «РИА Новости» в понедельник, 24 февраля

Коронавирус по-украински: разбор полётов © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк уверены, что эпидемия коронавируса в скором времени закончится.

«Я сам предполагаю, что, кроме центра эпидемии (провинции Хубэй. — ред.), в остальных провинциях и городах уже к концу этого месяца восстановится нормальный порядок. <…> В большинстве провинций и городов уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения», — заявил Чжан Ханьхуэй.

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Он также отметил, что Пекин благодарен Москве за поддержку и готов вместе бороться с распространением заболевания.

По последним данным, число зараженных китайским коронавирусом достигло 79 360 тысяч человек. От заболевания скончались 2 619 человек, выздоровели 25 044 человека. Первая крупная вспышка заболевания коронавирусом в Европе была зарегистрирована в Италии — 152 человека заболели, трое погибли.