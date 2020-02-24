Украинская певица Maruv ответила на обвинения в «непатриотичности» после публикации поздравления с отмененным на Украине 23 февраля. Соответствующее видео 24 февраля она опубликовала на своей странице в Instagram

Херсонские националисты собираются встретить Maruv «мирной» акцией протеста © Facebook, MARUV | Перейти в фотобанк опубликовала пост в Instagram, в котором поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. В комментариях разразился скандал: девушке напомнили, что на Украине этот праздник был отменен несколько лет назад и обвинили ее в «непатриотичности».

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«Опять разгорелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчина с 23 февраля. Б…ь, у меня папа, дедушка служили в Советской армии. Хочу, б…ь, и поздравляю. Не переживайте, с 14 октября тоже поздравлю. С праздником мужчин», — ответила Maruv.

В 2014 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко указом отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля и ввел новый праздник — День защитника Украины, который отмечается 14 октября.