Только 15% украинцев готовы поддержать протесты, связанные с прибытием на Украину эвакуированных из Китая граждан. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованного 24 февраля социологической группой «Рейтинг»

В четверг, 20 февраля, в Харькове приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая. Людей доставили в санаторий в поселке Новые Санжары, где местные жители встретили их массовыми протестами и столкновениями с полицией- они требовали, чтобы «зараженных» увезли в другое место. При этом ни у кого из прибывших не были обнаружены симптомы коронавируса.

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Коронавирус по-украински: разбор полётов © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк результатам опроса, проведенного 22-23 февраля, 74% опрошенных не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая сограждан. Поддерживают протестные акции 15%, а еще 11% не смогли определиться.

Отмечается, что чем выше уровень образования и доходов опрошенных, тем выше уровень непринятия протестов против эвакуации. Тех, кто не поддержал акции, больше всего на юге Украины.

Опрос проводился среди украинцев, возрастом старше 18 лет. Всего в исследовании участвовали 1200 человек.