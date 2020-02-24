В четверг, 20 февраля, в Харькове приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая. Людей доставили в санаторий в поселке Новые Санжары, где местные жители встретили их массовыми протестами и столкновениями с полицией- они требовали, чтобы «зараженных» увезли в другое место. При этом ни у кого из прибывших не были обнаружены симптомы коронавируса.
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Согласно результатам опроса, проведенного 22-23 февраля, 74% опрошенных не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая сограждан. Поддерживают протестные акции 15%, а еще 11% не смогли определиться.
Отмечается, что чем выше уровень образования и доходов опрошенных, тем выше уровень непринятия протестов против эвакуации. Тех, кто не поддержал акции, больше всего на юге Украины.
Опрос проводился среди украинцев, возрастом старше 18 лет. Всего в исследовании участвовали 1200 человек.