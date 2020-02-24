На севере Италии зафиксировали четвертую смерть от эпидемии коронавируса Covid-19. Погибшим оказался мужчина 84 лет, проживавший в области Ломбардия, передает 24 февраля rainews.it

Коронавирус начал распространяться в конце 2019 года и не на рынке в Ухане - Китайская академия наук © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк выросло до 152 человек.

Власти страны принимают масштабные меры по сдерживанию болезни. Десятки тысяч человек были перемещены в карантин.

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Приостановил работу театр «Ла Скала» в Милане, отменили Венецианский карнавал. Люди скупают еду в супермаркетах, запасаясь на ближайшее время, а маски в аптеках найти практически невозможно.

Кроме того, из-за вируса отменили футбольные матчи Серии А. Итальянцы стараются не бывать там, где много людей, например, в спортзалах и бассейнах.