Количество зараженных в стране выросло до 152 человек.
Власти страны принимают масштабные меры по сдерживанию болезни. Десятки тысяч человек были перемещены в карантин.
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Приостановил работу театр «Ла Скала» в Милане, отменили Венецианский карнавал. Люди скупают еду в супермаркетах, запасаясь на ближайшее время, а маски в аптеках найти практически невозможно.
Кроме того, из-за вируса отменили футбольные матчи Серии А. Итальянцы стараются не бывать там, где много людей, например, в спортзалах и бассейнах.