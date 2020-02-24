Пятеро туристов заблудились в Карпатах: одному из них удалось спуститься самостоятельно, четверых нашли спасатели. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

«В Госслужбу по ЧС 23 февраля поступила информация, что в Раховском районе на горе Петрос заблудились туристы (группа из пяти человек)», — говорится в сообщении.

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Остальных туристов удалось найти только около полудня 24 февраля. В настоящее время спасатели сопровождают их к подножью горы.