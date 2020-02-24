«В Госслужбу по ЧС 23 февраля поступила информация, что в Раховском районе на горе Петрос заблудились туристы (группа из пяти человек)», — говорится в сообщении.
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Утром понедельника один из туристов связался со спасателями и сообщил, что смог спуститься самостоятельно. На поиски заблудившихся отправились 15 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.
Остальных туристов удалось найти только около полудня 24 февраля. В настоящее время спасатели сопровождают их к подножью горы.