Ранее стало известно, что первый тур президентских выборов в Польше пройдет 10 мая, второй — 24 мая.
По результатам последнего соцопроса, в первом туре за кандидатуру Дуды готовы проголосовать 42% избирателей. На втором месте оказалась кандидат от оппозиции Малгожата Кидава-Болоньска (22%), на третьем — глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш (10,4%).
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Однако во втором туре Дуда проиграл бы, если бы его соперником стал Косиняк-Камыш: за последнего, согласно опросу, готовы отдать свои голоса 45,9% избирателей, в то время как действующего президента готовы поддержать на 2% меньше.
При этом Дуда может победить во втором туре Кидаву-Болоньскую — 49,6% против 41,6% голосов.
Опрос был проведен лабораторией United Survey по телефону 23 февраля, число респондентов составило 1 тысячу человек.