Действующий президент Польши Анджей Дуда может проиграть предстоящие выборы на пост главы государства, которые состоятся уже этой весной. Об этом говорят результаты социологического исследования проведенного лабораторией United Survey, которые на днях опубликовала Dziennik Gazeta Prawna

Что Украина и Россия могут ожидать от «польского Зеленского» Шимона Головни? © Facebook, Szymon Hołownia

По результатам последнего соцопроса, в первом туре за кандидатуру Дуды готовы проголосовать 42% избирателей. На втором месте оказалась кандидат от оппозиции Малгожата Кидава-Болоньска (22%), на третьем — глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш (10,4%).

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Однако во втором туре Дуда проиграл бы, если бы его соперником стал Косиняк-Камыш: за последнего, согласно опросу, готовы отдать свои голоса 45,9% избирателей, в то время как действующего президента готовы поддержать на 2% меньше.

При этом Дуда может победить во втором туре Кидаву-Болоньскую — 49,6% против 41,6% голосов.

Опрос был проведен лабораторией United Survey по телефону 23 февраля, число респондентов составило 1 тысячу человек.