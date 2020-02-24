Молодой человек, похожий на 19-летнего сына экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаила вышел на сцену во время концерта российского рэпера Face в Великобритании под крики «русские в Лондоне». Соответствующее видео опубликовал 23 февраля депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский на своей странице в Facebook

На кадрах юноша поднимается на сцену, после чего рэпер кричит: «русские в Лондоне», дает ему микрофон, оба они танцуют под музыку.

Семья Петра Порошенко. Биографическая справка © Facebook/Петро Порошенко Михаил Порошенко оказался в центре скандала, когда в социальных сетях появилась его фотография в футболке с надписью Russia, которую компания Bosco выпускала специально для сборной России во время Сочинской Олимпиады. Порошенко-старший осудил сына за футболку и пояснил, что это был «вертеп на природе».

В августе прошлого года журналисты подловили Михаила на митинге в Киеве, где тот начал разговаривать с ними на русском языке. После этого инцидента сыну политика пришлось оправдываться.