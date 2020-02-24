«Если говорить про рынок ипотеки, то он недоступный, потому что он очень высокий. То есть я не знаю: наркотиками надо, наверное, или оружием торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала. Это невозможно. Наша задача, чтобы банки кредитовали дешево. Максимум под 10%. Ипотека 10% в этом году — одна из наших задач, если мы говорим про дешевые ресурсы», — заявил Гончарук.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что ставки по ипотечным кредитам снизятся до 10% годовых уже к сентябрю 2020 года. На сегодняшний день ставки по ипотеке в украинских банках составляют около 20% годовых без учета комиссии и дополнительных платежей.