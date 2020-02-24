Для того, чтобы выплачивать проценты по ипотеке, украинцам нужно торговать оружием или наркотиками – настолько они высокие. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью телеканалу «Украина 24», опубликованном в воскресенье, 23 февраля

«Если говорить про рынок ипотеки, то он недоступный, потому что он очень высокий. То есть я не знаю: наркотиками надо, наверное, или оружием торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала. Это невозможно. Наша задача, чтобы банки кредитовали дешево. Максимум под 10%. Ипотека 10% в этом году — одна из наших задач, если мы говорим про дешевые ресурсы», — заявил Гончарук.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру