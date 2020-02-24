«Я часто выступал в прессе по теме Майдана (Цителашвили еще в 2014 году первым заявил о причастности граждан Грузии к расстрелам на Майдане — ред.) и на меня вышел Звиад Кушиташвили, он находится у вас в Киеве, он руководит диаспорой Грузии (председатель международной неправительственной организации "Грузинские эмигранты" — ред.). Он мне звонил и приезжал в Тбилиси. Гарантировал от Порошенко (экс-президент Украины) и Грицака (бывший глава СБУ — ред.) безопасный приезд в Киев, и я должен был признаться, что история с грузинскими снайперами придумана в Кремле, за что мне обещали хорошую красивую жизнь», — сказал он.
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Также грузинский военный рассказал, что после показа фильма в Грузии началась охота на его героев — граждан Грузии, которые указывали на причастность к расстрелам Парубия, Пашинского, Саакашвили, отца и сына Парасюков.
Цителашвили призвал президента Украины провести объективное расследование событий на Майдане и сказать украинскому народу правду.