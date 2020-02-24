Украинские власти пытались убедить экс-командира элитного воинского подразделения Грузии «Аваза» Тристана Цителашвили сделать заявление, что история про грузинских снайперов, которые вели огонь по протестующим 20 февраля, является выдумкой. Об этом он сообщил на днях в эфире телеканала ZIK

Порошенко обещал Саакашвили оплатить «работу» грузинских снайперов на Майдане — адвокат Горошинский © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

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Также грузинский военный рассказал, что после показа фильма в Грузии началась охота на его героев — граждан Грузии, которые указывали на причастность к расстрелам Парубия, Пашинского, Саакашвили, отца и сына Парасюков.

Цителашвили призвал президента Украины провести объективное расследование событий на Майдане и сказать украинскому народу правду.