Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и глава эстонского отделения Sputnik Елена Черышева участвуют в пикете у посольства Эстонии в Москве. Об этом 24 февраля сообщает РИА Новости

Sputnik Эстония продолжает работать в чрезвычайном режиме © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Мы здесь, в День независимости Эстонии, чтобы еще раз призвать эстонский МИД и другие официальные власти отреагировать на ситуацию с нашими коллегами из эстонского Sputnik. Их судьбы очень сильно напоминают мой собственный опыт, с той лишь разницей, что меня на Украине арестовали и держали за решеткой больше года, а коллегам пока только угрожают тюремными сроками. Этот факт вызывает очень сильную тревогу, учитывая, что все происходит на территории ЕС», — отметил Вышинский.

По словам Чернышевой, государство не может отмечать День независимости, когда оно лишило собственных граждан средств к существованию, заставив их, угрожая тюрьмой, разорвать трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, в случае если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА «Россия сегодня», в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.