Накануне политик в резкой форме высказался против проходящей на Украине декоммунизации, использовав нецензурную лексику. Также Кива опубликовал поздравительную картинку с надписью: «23 февраля. День Красной армии».
Некоторые пользователи раскритиковали желание Кивы отмечать праздник 23 февраля.
«А я смотрю, чем дальше, тем веселее топим за СССР», «Илья, друг! Вот скажи мне по-братски а георгиевскую ленточку ты тоже наденешь?», «Какое отношение вы имеете к Красной армии? <…> Вы давали присягу Украине! Думаю, вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу!», — возмутились они в комментариях под постом.
В ответ Кива рассказал, что у него в СССР служили отец и дед.
«У меня есть возможность жить и растить своих детей, и за это я благодарен своему деду, Герою Советского Союза, бойцу Красной армии, которая победила фашизм и освободила мир от коричневой чумы! Поэтому я буду праздновать день Красной армии!», — объяснил он.
Позицию депутата поддержали многие комментаторы.
«Мужчины празднуют 23 февраля», «С праздником! Наши отцы, деды…. Вечная память! Остальное все неважно», «Молодец Илья! С праздником!», «Низкий поклон тем, кто помнит и кто не предал!», — написали они.
В 2014 году власти Украины отменили празднование Дня защитника Отечества 23 февраля и перенесли его на 14 октября. Также в стране запрещена демонстрация коммунистической символики.