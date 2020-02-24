Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в соцсети Facebook

Гаврилечко о 23 февраля на Украине: «Плюя в прошлое, помните, что в ответ прилетает из будущего» © UKRLIFE.TV | UKRLIFE.TV | Перейти в фотобанк

Некоторые пользователи раскритиковали желание Кивы отмечать праздник 23 февраля.

«А я смотрю, чем дальше, тем веселее топим за СССР», «Илья, друг! Вот скажи мне по-братски а георгиевскую ленточку ты тоже наденешь?», «Какое отношение вы имеете к Красной армии? <…> Вы давали присягу Украине! Думаю, вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу!», — возмутились они в комментариях под постом.

В ответ Кива рассказал, что у него в СССР служили отец и дед.

«У меня есть возможность жить и растить своих детей, и за это я благодарен своему деду, Герою Советского Союза, бойцу Красной армии, которая победила фашизм и освободила мир от коричневой чумы! Поэтому я буду праздновать день Красной армии!», — объяснил он.

Позицию депутата поддержали многие комментаторы.

«Мужчины празднуют 23 февраля», «С праздником! Наши отцы, деды…. Вечная память! Остальное все неважно», «Молодец Илья! С праздником!», «Низкий поклон тем, кто помнит и кто не предал!», — написали они.

В 2014 году власти Украины отменили празднование Дня защитника Отечества 23 февраля и перенесли его на 14 октября. Также в стране запрещена демонстрация коммунистической символики.