Заявлениям президента США Дональда Трампа о заинтересованности в хороших отношениях России и Украины верить нельзя, его слова не подтверждаются делами. Об этом 24 февраля заявил член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев, передает РИА Новости

Трамп выступил за примирение России и Украины © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк сказал Кондратьев.

Сенатор не исключил, что слова Трампа — это предвыборный ход.

«Желание показать себя миротворцем, — значит показать себя влияющим на политику России более, чем Европа, да и более, чем коллеги из американского истеблишмента», — добавил политик.

По мнению сенатора, глава Белого дома также мог продемонстрировать поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который встал на сторону Трампа в споре с Джо Байденом перед возможным импичментом.

Накануне Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.