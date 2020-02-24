«Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний», — сказал Кондратьев.
Сенатор не исключил, что слова Трампа — это предвыборный ход.
«Желание показать себя миротворцем, — значит показать себя влияющим на политику России более, чем Европа, да и более, чем коллеги из американского истеблишмента», — добавил политик.
По мнению сенатора, глава Белого дома также мог продемонстрировать поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который встал на сторону Трампа в споре с Джо Байденом перед возможным импичментом.
Накануне Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.