Поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди украинских пользователей в поисковой системе Google. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends

«Всем, кто остался верен своей родине»: канал «Интер» показал фильмы о советских десантниках к 23 февраля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сервиса, запросы «С праздником мужчин» и «23 февраля праздник» (на украинском языке) являются двумя самыми популярными в украинском сегменте Google. Таких запросов было более 10 тысяч по каждой теме.

На момент написания материала, их смог обогнать лишь один запрос — «День ангела Валентины» (более 20 тысяч).

Стоит отметить, что пятое, шестое и девятое места также занимают запросы, связанные с 23 февраля, а именно: «Поздравляю с 23 февраля», «23 февраля в Украине» и «С 23 февраля» (на украинском языке). Каждый запрашивался более 5 тысяч раз.

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День защитника Отечества на Украине не отмечается на официальном уровне. В 2014 году бывший тогда президентом страны Петр Порошенко перенес этот праздник с 23 февраля на 14 октября.