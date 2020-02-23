«Вчера (в субботу — ред.) во время оформления рейса Минск — Киев пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста. Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир "искал вдохновения" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве», — говорится в сообщении.
В частности отмечается, что тем же рейсом и с той же целью на Украину прибыла россиянка, которой также было отказано во въезде из-за того, что она занимается коммуникациями группы компаний, работающих в Крыму.
Обоим россиянам отказали в пересечении госграницы Украины и проставили запрет въезда в страну на три года. Утром 23 февраля они обратным рейсом улетели в Минск.
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Стоит отметить, что это не первые случаи за последнюю неделю. Так, в пятницу, 21 февраля, Украина запретила въезд на три года трем гражданам РФ, также приехавшим для проведения тренингов на тему «Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях».
Один из лекторов, как выяснили украинские пограничники, баллотировался в Мосгордуму от Либерально-демократической партии России, а также вел тренинги в Крыму. Другой СММ-тренер также посещал полуостров, а еще одной россиянке было отказано ввиду занимаемой ею должности в запрещенном на Украине интернет-ресурсе.