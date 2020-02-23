Украинские пограничники не пустили в страну двух россиян, прибывших в Киев для проведения лекций. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 23 февраля

Названы фамилии российских актеров, которым запретили въезд на Украину на 10 лет за попытку обойти запрет сообщении.

В частности отмечается, что тем же рейсом и с той же целью на Украину прибыла россиянка, которой также было отказано во въезде из-за того, что она занимается коммуникациями группы компаний, работающих в Крыму.

Обоим россиянам отказали в пересечении госграницы Украины и проставили запрет въезда в страну на три года. Утром 23 февраля они обратным рейсом улетели в Минск.

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Стоит отметить, что это не первые случаи за последнюю неделю. Так, в пятницу, 21 февраля, Украина запретила въезд на три года трем гражданам РФ, также приехавшим для проведения тренингов на тему «Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях».

Один из лекторов, как выяснили украинские пограничники, баллотировался в Мосгордуму от Либерально-демократической партии России, а также вел тренинги в Крыму. Другой СММ-тренер также посещал полуостров, а еще одной россиянке было отказано ввиду занимаемой ею должности в запрещенном на Украине интернет-ресурсе.