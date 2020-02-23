Названы фамилии российских актеров, которым запретили въезд на Украину на 10 лет за попытку обойти запрет
Названы фамилии российских актеров, которым запретили въезд на Украину на 10 лет за попытку обойти запрет
«Вчера (в субботу — ред.) во время оформления рейса Минск — Киев пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста. Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир "искал вдохновения" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве», — говорится в сообщении.

В частности отмечается, что тем же рейсом и с той же целью на Украину прибыла россиянка, которой также было отказано во въезде из-за того, что она занимается коммуникациями группы компаний, работающих в Крыму.

Обоим россиянам отказали в пересечении госграницы Украины и проставили запрет въезда в страну на три года. Утром 23 февраля они обратным рейсом улетели в Минск.

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Стоит отметить, что это не первые случаи за последнюю неделю. Так, в пятницу, 21 февраля, Украина запретила въезд на три года трем гражданам РФ, также приехавшим для проведения тренингов на тему «Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях».

Один из лекторов, как выяснили украинские пограничники, баллотировался в Мосгордуму от Либерально-демократической партии России, а также вел тренинги в Крыму. Другой СММ-тренер также посещал полуостров, а еще одной россиянке было отказано ввиду занимаемой ею должности в запрещенном на Украине интернет-ресурсе.