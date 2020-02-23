Украинский телеканал «Интер» утром 23 февраля показал два фильма о советских десантниках, несмотря на предупреждение Нацсовета по вопросам телерадиовещания Украины о запрете подобных тематических трансляций в честь Дня защитника Отечества

Активисты пикетировали «Интер» из-за показа концерта ко Дню Победы © РИА Новости, Алексей Панов | Перейти в фотобанк

«Всем, кто остался верен своей родине, посвящается», — так телеканал озаглавил цикл кинолент к 23 февраля.

День защитника Отечества на Украине не отмечается на официальном уровне. В 2014 году бывший тогда президентом страны Петр Порошенко перенес этот праздник с 23 февраля на 14 октября.

В связи с этим 20 февраля 2020 года Нацсовет напомнил украинским телеканалам о запрете транслировать в честь 23 февраля фильмы и передачи, которые могут каким-то образом создавать «положительный образ работников государства-агрессора», и пообещал тщательно мониторить все эфиры.

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Несмотря на это, телеканал «Интер», помимо прочего, реализует спецпроект «Наша Победа», в рамках которого каждый день в программе «Утро с "Интером"» выходят сюжеты о Великой Отечественной войне к 75-летию Победы. В рамках программы введена рубрика-календарь о важных событиях, которые произошли в этот день на фронтах ВОВ и о совершивших подвиги людях.

Из-за подобной редакционной политики «Интер» ежегодно становится мишенью местных радикалов и подвергается штрафам от Нацсовета.