В воскресенье в 5:40 (6:40 мск) на телеканале состоялся показ картины об учениях советских десантников «В зоне особого внимания», а в 7:30 (8:30 мск) была продемонстрирована его вторая часть — «Ответный ход». Накануне, 22 февраля, «Интер» транслировал эти же фильмы, а также «Захват».
«Всем, кто остался верен своей родине, посвящается», — так телеканал озаглавил цикл кинолент к 23 февраля.
День защитника Отечества на Украине не отмечается на официальном уровне. В 2014 году бывший тогда президентом страны Петр Порошенко перенес этот праздник с 23 февраля на 14 октября.
В связи с этим 20 февраля 2020 года Нацсовет напомнил украинским телеканалам о запрете транслировать в честь 23 февраля фильмы и передачи, которые могут каким-то образом создавать «положительный образ работников государства-агрессора», и пообещал тщательно мониторить все эфиры.
Подробнее о декоммунизации на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру
Несмотря на это, телеканал «Интер», помимо прочего, реализует спецпроект «Наша Победа», в рамках которого каждый день в программе «Утро с "Интером"» выходят сюжеты о Великой Отечественной войне к 75-летию Победы. В рамках программы введена рубрика-календарь о важных событиях, которые произошли в этот день на фронтах ВОВ и о совершивших подвиги людях.
Из-за подобной редакционной политики «Интер» ежегодно становится мишенью местных радикалов и подвергается штрафам от Нацсовета.