Акция «Долой Аваковирус» с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова проходит у Офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «Громадское» 23 февраля

Арсен Аваков. Биографическая справка © Yulia Babych Арсена Авакова. Они требуют освободить его, а также не назначать на другие влиятельные должности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что активисты заявляют об отсутствии результатов расследований по нападениям на гражданских активистов и журналистов, в том числе по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Під Офісом президента вимагають відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ — учасники мітингу закидають главі МВС, зокрема, відсутність результатів розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів pic.twitter.com/JI8t0aYk47 — hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020

В частности на акцию пришел подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь Виталий Коломиец, заявивший, что столкнулся «с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов из-за системы, созданной и контролируемой действующим министром».

Подробнее о работе Арсена Авакова на посту главы МВД Украины читайте в Telegram-канале Украина.ру

Віталій Коломієць, адвокат Яни Дугар, підозрюваної у вбивстві журналіста Шеремета, про вимогу відставки Арсена Авакова з посади глави МВС pic.twitter.com/PkW0yDoUR8 — hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020

При этом часть активистов наделиабелые защитные костюмы и медицинские маски. По их словам, «легче подхватить Аваковирус, чем коронавирус». Люди держат в руках плакаты с надписями «Долой Авакова», «Останови Аваковирус», «6 лет провалившихся реформ», «Мы против черта Авакова».

Также отмечается, что активисты хотели оставить у Офиса президента плакат с надписью «Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова» и знаком вопроса в месте для подписи Зеленского, однако правоохранители не позволили этого сделать.

Мітинг за відставку Авакова: активісти спробували повісити на будівлю Офісу президента плакати з написом «Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?» — поліція не дала їм це зробити.



Плакат з зауваженням про незадовільне розслідування справи Шеремета зірвали pic.twitter.com/GQbavmjFmM — hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020

«К 6-й годовщине собственного пребывания на посту министра Аваков устроил треш с запугиванием новым вирусом, паникой, драками и БТРами. Он воспользовался страхом людей и сделал из себя чуть ли не мессию. А на самом деле Аваков — и есть вирус. Он опасен, токсичен, отравляет все, чего касается», — отметили организаторы протеста в Facebook.

Аваков занимает должность главы МВД Украины с 27 февраля 2014 года — был переназначен 29 августа 2019-го. Он один из двух министров предыдущего Кабмина, который остался в правительстве после победы Зеленского на президентских выборах.