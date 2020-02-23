По его данным, иностранка почувствовала боль в животе накануне, 22 февраля.
«Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной… Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет», — написал Ляшко.
Он добавил, что остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица также чувствуют себя хорошо и не имеют признаков острых респираторных заболеваний.
Национальность женщины не указана, но известно, что в санатории, помимо украинцев, находятся граждане Израиля, Норвегии, Казахстана, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.
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Стоит отметить, что эвакуация граждан Украины и других стран из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. При этом пресс-служба украинского Минздрава сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.
Многие жители Украины, в том числе президент Владимир Зеленский, негативно отреагировали на беспорядки в поселке. Глава государства назвал инцидент «погорелым театром» и напомнил провокаторам об ответственности.