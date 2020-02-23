Иностранке, которую вместе с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий под Полтавой, вызвали скорую помощь из-за болей в животе. Об этом замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook 23 февраля

ООН осудила нападения на эвакуированных из Уханя в Полтавской области © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной… Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет», — написал Ляшко.

Он добавил, что остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица также чувствуют себя хорошо и не имеют признаков острых респираторных заболеваний.

Национальность женщины не указана, но известно, что в санатории, помимо украинцев, находятся граждане Израиля, Норвегии, Казахстана, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

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Стоит отметить, что эвакуация граждан Украины и других стран из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. При этом пресс-служба украинского Минздрава сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.

Многие жители Украины, в том числе президент Владимир Зеленский, негативно отреагировали на беспорядки в поселке. Глава государства назвал инцидент «погорелым театром» и напомнил провокаторам об ответственности.