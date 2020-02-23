Министерство обороны Украины планирует закупить в этом году около 3 тысяч ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 миллиардов гривен (5,2 миллиардов рублей) с учетом госгарантий. Об этом на днях сообщила пресс-служба оборонного ведомства

Силовой раскол. Замсекретаря СНБО обвинил власти Украины в убийстве ракетной программы © Facebook, Олександр Турчинов Сергей Кривонос раскритиковал Гособоронный заказ (ГОЗ) на 2020 год. По его словам, резко сокращается заказ новых разработок ракет — как крылатых ракет «Нептун», так и реактивных систем залпового огня «Ольха».

Как сообщили в Минобороны, в 2020 году запланировано завершение разработки с проведением испытаний комплексов «Нептун» и «Ольха», а также обеспечено их финансирование в полном объеме.

«После принятия их (комплексов — ред.) на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов. Кроме того, планируется закупить около 3 тысяч ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 миллиардов гривен с учетом государственных гарантий», — говорится в сообщении.

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Там также отметили, что продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса (МФРК). Концепция программы проходит внешнее согласование.

Ранее СНБО принял государственный оборонный заказ на 2020 год, которым в интересах Минобороны и на основании потребностей, определенных Генштабом Вооруженных сил Украины (ВСУ), предусмотрены меры на общую сумму 21,25 миллиардов гривен (55,6 миллиардов рублей).