«На 115 км автодороги М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск вблизи села Половинки Николаевского района с участием маршрутного автобуса ГАЗ-33021 (в котором находилось 12 пассажиров и водитель) и грузового автомобиля DAF с цистерной произошло ДТП», — говорится в сообщении.
В результате аварии водителя маршрутки зажало внутри машины — его удалось освободить при помощи аварийно-спасательного оборудования. Кроме того, согласно уточненной информации, еще шесть пострадавших пассажиров рейсового автобуса с различными травмами и водитель грузовика также были госпитализированы.
Сейчас водители обоих автомобилей находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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На сегодняшний день среди европейских стран Украина занимает первое место по уровню гибели пешеходов и пятое место по уровню смертности в ДТП на дорогах. Так, ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях в стране гибнут 10-12 человек, что является одним из самых высоких показателей в регионе.