В результате столкновения маршрутки и грузовика в Николаевской области пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутного автобуса. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по ЧС 23 февраля

В Николаеве «слуга народа» на «Лексусе» устроила ДТП © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщении.

В результате аварии водителя маршрутки зажало внутри машины — его удалось освободить при помощи аварийно-спасательного оборудования. Кроме того, согласно уточненной информации, еще шесть пострадавших пассажиров рейсового автобуса с различными травмами и водитель грузовика также были госпитализированы.

Сейчас водители обоих автомобилей находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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На сегодняшний день среди европейских стран Украина занимает первое место по уровню гибели пешеходов и пятое место по уровню смертности в ДТП на дорогах. Так, ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях в стране гибнут 10-12 человек, что является одним из самых высоких показателей в регионе.