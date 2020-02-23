В Симферополе прошла реконструкция создания народного ополчения, созданного во времена Крымской весны для поддержания общественного порядка, передает РИА Новости 23 февраля

Аксенов поздравил крымчан с пятой годовщиной со дня создания народного ополчения © РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

«Крым отмечает двойной праздник — День защитника Отечества и годовщину создания ополчения. Сегодня мы провели реконструкцию создания народного ополчения, ставшего на защиту Крыма. Так же, как и шесть лет назад, у стен крымского парламента установлены столы, где проводится символическая запись в ополчение. Мы старались в точности повторить события того дня», — рассказал депутат Госдумы РФ от крымского региона, возглавивший тогда народное ополчение, Михаил Шеремет.

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По его словам, в реконструкции приняли участие крымчане, которые шесть лет назад откликнулись на призыв стать в ряды ополчения. Поприветствовать их приехал и глава региона Сергей Аксенов.

«Вы все помните, как 23 февраля мы здесь собирались, происходила мобилизация. У каждого стола была запись. Когда мы видели этот подъем, то понимали, что Крым выстоит в любой ситуации. Мы видели небезразличие крымчан, которые хотели внести свою лепту в защиту республики Крым и ее интересов», — сказал он.

По его словам, 23 февраля стало переломным днем в процессе возвращения Крыма на свою историческую родину в России.