Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых президент Украины Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение, адресованное главе государства. Ролик опубликовал телеканал «Полтавское ТВ» 22 февраля

Протесты в Санжарах. Скабеева прокомментировала слова Зеленского о «вирусологах в спортивных костюмах» © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк

В ответ указанные молодые люди опровергли обвинения в свой адрес, заявив, что они — жители Полтавской области, а не приезжие участники акции, которые дестабилизировали ситуацию вокруг прибытия эвакуированных из Китая граждан Украины.

«Мы местные жители. Все обвинения, все то, что выливается на нас в Facebook… Мы родом из Новых Санжар, я участник боевых действий, я воевал за Украину, я патриот, люблю свою страну. На том месте в то время я оказался из любопытства и пробыл там не более часа», — сказал один из участников обращения.

Молодые люди заверили, что их перепутали с другими людьми. По их словам, все их участие в массовых беспорядках ограничилось тем, что они привезли митингующим 30 пирожков из вареничной.

Стоит отметить, что обращение было записано на фоне Новосанжарской райгосадминистрации.

Подробнее о событиях в Новых Санжарах читайте в Telegram-канале Украина.ру

Тем временем в МВД Украины сообщили, что полиция готовит подозрения и админпротоколы 23 лицам, которые были задержаны в день массовых беспорядков. Некоторые будут привлечены к уголовной ответственности, в том числе те, кто бросал брусчатку в головы полицейским и камни в автобусы.