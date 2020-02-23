Во время беспорядков в Новых Санжарах были замечены трое молодых людей, которые ранее якобы участвовали и в акциях против продажи земли под Радой. Соцсети сочли парней провокаторами, а Зеленский назвал их «известными миру вирусологами в спортивных костюмах», которые ранее также играли роль «уважаемых аграриев».
В ответ указанные молодые люди опровергли обвинения в свой адрес, заявив, что они — жители Полтавской области, а не приезжие участники акции, которые дестабилизировали ситуацию вокруг прибытия эвакуированных из Китая граждан Украины.
«Мы местные жители. Все обвинения, все то, что выливается на нас в Facebook… Мы родом из Новых Санжар, я участник боевых действий, я воевал за Украину, я патриот, люблю свою страну. На том месте в то время я оказался из любопытства и пробыл там не более часа», — сказал один из участников обращения.
Молодые люди заверили, что их перепутали с другими людьми. По их словам, все их участие в массовых беспорядках ограничилось тем, что они привезли митингующим 30 пирожков из вареничной.
Стоит отметить, что обращение было записано на фоне Новосанжарской райгосадминистрации.
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Тем временем в МВД Украины сообщили, что полиция готовит подозрения и админпротоколы 23 лицам, которые были задержаны в день массовых беспорядков. Некоторые будут привлечены к уголовной ответственности, в том числе те, кто бросал брусчатку в головы полицейским и камни в автобусы.