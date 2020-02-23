Российская эстрадная певица и телеведущая родом с Украины Лолита Милявская сообщила, что прислушивается к своему организму, который требует от нее работы над собой. Чтобы продемонстрировать результаты такого подхода, она выложила фотографию в купальнике, передает Telegram-канал Украина.ру 22 февраля

«Правда шокирует многих»: Лолита готовит громкое разоблачение бывшего мужа © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк написала артистка в своем Instagram-аккаунте.

В комментариях большинство подписчиков Лолиты заявили, что восхищаются певицей и ее стилем жизни, отметили, что она в отличной форме и попросили раскрыть свои секреты красоты: «Ваша активность, открытость восхищают!», «Расскажите, пожалуйста, секрет? Как вам плевать на мнение других?», «Вы необыкновенная!.. Оставайтесь такой настоящей», «В отличной форме! А в жизни — еще стройнее и прекраснее! Подтверждаю!».

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Впрочем, некоторые пользователи сети не оценили фигуру 56-летней артистки: «Уставшая старая швабра», «С вашими деньгами можно убрать живот и подтянуть грудь. Для себя сделайте это», «Как же заметно, как мы девочки, женщины стареем… И никуда от этого не деться».

Ранее бывший супруг Лолиты, фитнес-тренер Дмитрий Иванов заявил, что Милявская пьет, курит, неправильно питается, принимает наркотики и лечилась в психиатрической клинике. По словам же самой певицы, ее врач сказал, что ее анализы «до неприличия хороши».