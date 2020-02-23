«Я не люблю игры в здоровый образ жизни. Я прислушиваюсь к организму! Если он сказал "Милявская, ты должна плавать через нехочу — иди! Тебе еще работать и работать!", с удовольствием ради любимой работы подчиняюсь!!!» — написала артистка в своем Instagram-аккаунте.
В комментариях большинство подписчиков Лолиты заявили, что восхищаются певицей и ее стилем жизни, отметили, что она в отличной форме и попросили раскрыть свои секреты красоты: «Ваша активность, открытость восхищают!», «Расскажите, пожалуйста, секрет? Как вам плевать на мнение других?», «Вы необыкновенная!.. Оставайтесь такой настоящей», «В отличной форме! А в жизни — еще стройнее и прекраснее! Подтверждаю!».
Больше новостей о Лолите Милявской читайте в Telegram-канале Украина.ру
Впрочем, некоторые пользователи сети не оценили фигуру 56-летней артистки: «Уставшая старая швабра», «С вашими деньгами можно убрать живот и подтянуть грудь. Для себя сделайте это», «Как же заметно, как мы девочки, женщины стареем… И никуда от этого не деться».
Ранее бывший супруг Лолиты, фитнес-тренер Дмитрий Иванов заявил, что Милявская пьет, курит, неправильно питается, принимает наркотики и лечилась в психиатрической клинике. По словам же самой певицы, ее врач сказал, что ее анализы «до неприличия хороши».