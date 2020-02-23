«Мемориал в честь героев Советского Союза разрисовали цветными красками. В частности, разрисованы гранитные тумбы с именами освободителей. Полиция проводит проверку», — говорится в сообщении.
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Стела «Крылья Победы», расположенная на площади 10-го апреля, возведена в 1984 году к 40-й годовщине освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков войсками 3-го Украинского фронта 10 апреля 1944 года.
Стоит отметить, что в начале 2019 года памятник был отреставрирован. На нем заменили облицовку — вместо мраморных плит положили керамогранитные итальянского производства — и покрасили звезду. Ремонт обошелся городу в 3,8 миллионов гривен (10 миллионов рублей).