В субботу, 22 февраля, неизвестные разрисовали в Одессе стелу «Крылья Победы», возведенную в честь освобождения города, передают «Украинские новости» со ссылкой на представителя областного управления полиции

Одесская стела «Крылья Победы»: Снести нельзя спасти © сообщении.

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Стела «Крылья Победы», расположенная на площади 10-го апреля, возведена в 1984 году к 40-й годовщине освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков войсками 3-го Украинского фронта 10 апреля 1944 года.

Стоит отметить, что в начале 2019 года памятник был отреставрирован. На нем заменили облицовку — вместо мраморных плит положили керамогранитные итальянского производства — и покрасили звезду. Ремонт обошелся городу в 3,8 миллионов гривен (10 миллионов рублей).