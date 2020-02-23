В пятницу, 21 февраля, около 22:00 (23:00 мск) правоохранителям поступил звонок от жительницы Киево-Святошинского района о том, что в усадьбе, принадлежащей экс-министру иностранных дел Украины, лидеру партии «Социалисты» Леониду Кожаре, покончил жизнь самоубийством человек, приехавший в гости из Киева.
На месте происшествия полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний Старицкий.
«На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильза. По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой «Самоубийство».
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
При этом друг Старицкого Владимир Костерин заявил, что его товарища убили.
«Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация, поступающая от экспертов, другого рода — стреляли с 3-5 метров», — написал он на своей странице в Facebook.
Старицкий ранее был председателем правления телеканала «Интер». Также он долгое время работал в сфере международных и коммерческих связей.