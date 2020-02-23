В Киеве застрелили известного хирурга из Донецка
В Киеве застрелили известного хирурга из Донецка
© РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк
В пятницу, 21 февраля, около 22:00 (23:00 мск) правоохранителям поступил звонок от жительницы Киево-Святошинского района о том, что в усадьбе, принадлежащей экс-министру иностранных дел Украины, лидеру партии «Социалисты» Леониду Кожаре, покончил жизнь самоубийством человек, приехавший в гости из Киева. 

На месте происшествия полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний Старицкий. 

«На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильза. По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой «Самоубийство».

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При этом друг Старицкого Владимир Костерин заявил, что его товарища убили.

«Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация, поступающая от экспертов, другого рода — стреляли с 3-5 метров», — написал он на своей странице в Facebook.

Старицкий ранее был председателем правления телеканала «Интер». Также он долгое время работал в сфере международных и коммерческих связей.