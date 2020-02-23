Обстановка в поселке Новых Санжарах Полтавской области спокойная - митингов или акций протеста нет. Об этом замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил во время совместного брифинга с замминистра здравоохранения Дмитрием Ковалем 22 февраля, передает пресс-служба МВД

Коронавирус расколол Украину. Главные темы соцсетей 21 февраля © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

«В настоящее время в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. Сотрудники Нацполиции и Нацгвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней», — рассказал Геращенко, подчеркнув, что украинцы показали не лучший пример отношения к своим согражданам.

По его данным, сейчас полиция готовит подозрения и админпротоколы 23 лицам, которые были задержаны в день массовых беспорядков. Некоторые будут привлечены к уголовной ответственности, в том числе те, кто бросал брусчатку в головы полицейским и камни в автобусы.

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Всего было возбуждено пять уголовных дел по статьям о перекрытии транспортных магистралей, массовых незаконных акциях, угрозах и нападениях на сотрудников полиции, разжигании межнациональной розни.

В свою очередь Коваль заверил, что по результатам утреннего медицинского осмотра, все украинские граждане, иностранцы, а также члены экипажа с прибывшего из КНР самолета здоровы.

В МВД также сообщили, что если появится достаточное число заявок от украинцев из китайского Уханя с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова.