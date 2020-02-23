Украинские властям нечего предложить жителям народных республик Донбасса, которые они силой оружия пытаются вернуть в состав Украины. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал глава «Медиасоюза Украины», политолог Иван Миглазов

Политолог Миглазов: Плевать хотела Европа на Украину, и только наши власти этого не видят © Иван Миглазов Владимир Зеленский пользуется риторикой своего предшественника Петра Порошенко. Это хорошо было заметно во время его недавней речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Что касается постоянного нытья о потерянных территориях, власти Украины уже проиграли самую важную битву. Это битва за людей. Территория без людей — ничто. На вопрос, что может предложить Украина Донецку, Луганску или Севастополю, никто из украинских политиков не сможет ответить.Не будут же предлагать украинский язык, на котором не говорят люди, там проживающие. Или сносить памятники, мемориальные доски, назвать улицы именами нацистов», — рассказал собеседник издания.

Нечего Украине предложить и в экономическом плане, добавил Иван Миглазов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.